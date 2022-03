Das hört man nicht oft! Leni Klum (17) wächst in den USA auf, doch ihrer Mama Heidi (48) ist es wichtig, dass ihre Tochter auch ihre Muttersprache lernt. Die Momente, in denen das Nachwuchsmodel Deutsch spricht, sind jedoch selten. Beim Shooting für ihre Kampagne der neuen "FILA-Kollektion exklusiv bei Deichmann" in Los Angeles gab es jetzt mal wieder die Gelegenheit dazu. Im Interview plauderte Leni etwa über ihre deutschen Leibspeisen: "Ich liebe Gulasch und Pfannkuchen mit Nutella und Omas Bohnensuppe. Aber nur, wenn Oma sie macht." Dabei ist der Blondine ein niedlicher US-Akzent anzuhören.

