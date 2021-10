Pietro Lombardi (29) hat ein ambitioniertes Vorhaben! Normalerweise kennen seine Fans den Sänger als gemütlichen Familienmenschen, der begeistert seine Musikerfolge teilt und Späße macht. In seiner Freizeit besucht Pie auch gern den ein oder anderen Dönerladen oder probiert genüsslich seine eigene Eissorte. Seine Leidenschaft fürs Essen hat ihm nun einige Extrakilos beschert. Deshalb möchte Pietro in kürzester Zeit radikal abnehmen!

In seiner Instagram-Story sagte der Musiker seinen Pfunden jetzt den Kampf an: "Bis zum 25. November müssen zehn Kilo runter." Damit hat er sich nur einen Monat für sein extremes Vorhaben gesetzt! Und wie möchte der "Lüg mich an"-Interpret das schaffen? Mit regelmäßigen Gängen ins Fitnessstudio! Genau dort zeigt sich der einstige Sportmuffel deshalb in letzter Zeit auch regelmäßig auf seinem Social-Media-Profil. So kann die Community an seinen sportlichen Anstrengungen teilhaben und ihn motivieren. Der Grund für das exakte Datum und die damit kurze Zeitspanne für die Gewichtsabnahme sei Pies baldiger Tourbeginn – spätestens dann möchte der Kappenträger auf der Bühne wieder top in Form sein!

Ungefähr zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr erreichte der Künstler bereits zum ersten Mal sein damaliges Diätziel und die Pfunde purzelten. Auch damals halfen ihm die regelmäßigen Gänge ins Gym und abgestimmte Trainingseinheiten. Ganze 15 Kilo nahm der TV-Star so in der Vorweihnachtszeit ab und war anschließend mächtig stolz auf sich.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Musiker

Getty Images Pietro Lombardi, Musiker

