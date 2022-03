Da liegt viel Liebe in der Luft! Nico und Jennifer kamen sich bei Love Island bisher sehr nahe. Die beiden haben augenscheinlich großen Gefallen aneinander gefunden. Zuletzt gab es jedoch mächtig Ärger im Couple-Paradies. Die Beauty störte sich an der Art, wie der Saarländer über seine vergangenen Dates sprach. Die Streitigkeiten konnten sie aber wieder klären. Es folgten Kuscheleinheiten, Küsse – und das erste "Ich liebe dich"!

Die beiden Turteltauben durften bereits zum zweiten Mal eine Nacht in der begehrten Privatsuite genießen. In dem gemütlichen Luxus-Apartment genossen Nico und Jennifer ihre Zweisamkeit in vollen Zügen und turtelten miteinander. Dabei ging es mit den Lippen ordentlich auf Tuchfühlung – die zwei tauschten heiße Küsse aus. An Liebes-Talk mangelte es ebenfalls nicht. "Ich bin schon sehr verschossen in dich, muss ich sagen”, flüsterte Nico Jennifer ins Ohr. Die beiden kommen sich in der TV-Villa immer näher und der Saarländer hauchte seiner Auserwählten die berühmten drei Worte auf Spanisch zu.

Jennifer hegt offenbar ebenfalls bereits große Gefühle für den Reality-TV-Star und betonte, sich verknallt zu haben. Mit dem Sex wollen sie aber offenbar noch warten – lange wird es aber bestimmt nicht mehr dauern. Nico offenbarte diesbezüglich: "Sex ist schon für mich eine sehr wichtige Sache, sie ist Latina, sie wird hundertprozentig gut im Bett sein. Früher habe ich mit dem Schwanz gedacht und heute mit dem Kopf. Deswegen alles zu seiner Zeit."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Nico und Jennifer von "Love Island" Frühling 2022

RTLZWEI Nico und Jennifer bei "Love Island"

RTLZWEI Nico und Jennifer von "Love Island" Frühling 2022

