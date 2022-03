Ziehen über diesem Couple etwa dunkle Wolken auf? Bei Love Island kamen sich Nico und Jennifer bisher eigentlich näher. Der Saarländer konnte die Beauty von sich überzeugen und die 23-Jährige erfüllt zudem alle Kriterien des Latina-Liebhabers – beide können einfach nicht voneinander lassen. In trauter Zweisamkeit offenbarte er seiner Auserwählten sogar von seiner wilden Vergangenheit. Nun herrscht jedoch Eiszeit zwischen Nico und Jennifer!

Der Auslöser: Nico prahlte vor seinen männlichen Mitstreitern von einem Date mit einer attraktiven Unbekannten – Jennifer platzte deshalb der Kragen. "Kennst du das Wort Respekt? Ich schäme mich richtig, dass du es in dem Moment nicht peilst, vernünftige Sätze rauszuhauen, sondern immer nur, hahaha, ich haue jetzt eine geile Geschichte raus, wen ich alles gepoppt habe!", motzte die Reality-TV-Darstellerin genervt. Von Nicos Verhalten sei sie einfach nur enttäuscht und wütend. "Nico würde ausrasten, wenn ich das machen würde, was er so gemacht hat", erklärte Jennifer.

Zudem hatte er ihr im Vorfeld klargemacht: Er sei kein Hund und laufe niemanden hinterher. Jennifer schmeckte das so gar nicht: "Was ist das bitte für eine Aussage?" Nach seiner Aktion war Nico um Schadensbegrenzung bemüht – doch auch das löste den Streit nicht wirklich. "Ja, was soll ich sagen. Das ist bei mir ein schmaler Grat zwischen Genie und Wahnsinn", offenbarte er.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Jennifer von "Love Island" Frühling 2022

Anzeige

RTLZWEI Nico und Jennifer von "Love Island" Frühling 2022

Anzeige

RTLZWEI Jennifer und Nico bei "Love Island"

Anzeige

Denkt ihr, dass Nico und Jennifer sich wieder versöhnen? Ja, bestimmt! Nein, ich bezweifle es... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de