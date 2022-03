Bushido (43) ist ein echter Familienmensch. Seit seine Frau Anna-Maria Ferchichi (40) im vergangenen November Drillinge zur Welt brachte, ist er Vater von sieben Kindern. Immer wieder postet der Rapper Bilder mit seinem Nachwuchs im Netz und unterstreicht, wie stolz er auf seine Familie ist. Wegen der großen Gefühle will er seine Liebste sogar noch mal heiraten. Jetzt machte Bushido klar, dass er für das Leben mit seiner Familie seine Karriere als Skandal-Rapper immer wieder beenden würde.

"Es kommt der Moment im Leben, an dem Mann Verantwortung übernehmen muss", begann Bushido seinen emotionalen Post auf Instagram, zu dem er ein Bild seiner kränkelnden Tochter Amaya als Neugeborene teilte. Seine Frau und seine Kinder hätten sein Herz so sehr berührt, dass es ihm nicht schwergefallen sei, das gefährliche Leben als Rapstar aufzugeben: "Ich würde mich immer wieder so entscheiden." Der Musiker schloss den Post mit dem Appell an seine Fans, über die Dinge im Leben nachzudenken, die wirklich wichtig seien.

In den letzten Jahren bemüht Bushido sich immer mehr um einen Imagewechsel vom eiskalten Rapper hin zum liebevollen Familienvater. Mit süßen Schmusefotos und solchen rührenden Worten betont er immer wieder, dass seine Rasselbande und deren Mutter für ihn das Wichtigste auf der Welt sind. "[Meine Familie] bedeutet mir mehr als alles andere. Im Gegensatz zu vielen anderen sind das keine leeren Worte", wurde er in einem emotionalen Statement deutlich.

Thomas Burg / ActionPress Bushido im Dezember 2021

bush1do / Instagram Bushido und seine Tochter im Januar 2022

Getty Images Bushido im Dezember 2021

