Fast die ganze Familie durfte dabei sein! Im Dezember 2021 machte Nino Sifkovits seiner Cheyenne Ochsenknecht (21) einen Heiratsantrag. Total romantisch ging der Landwirt vor der Mutter seiner Tochter auf die Knie, um ihr gemeinsames, persönliches Liebesglück zu krönen. Natürlich musste davor aber der passende Klunker her: Um den richtigen Ring zu finden, nahm Nino Cheyennes Familie zum Aussuchen mit!

In der sechsten Folge von "Diese Ochsenknechts" auf Sky sieht man nun, wie Nino sich auf die Verlobung vorbereitet hat. Vor dem Accessoire-Shoppen fragte er tatsächlich Cheyennes Eltern Natascha (57) und Uwe Ochsenknecht (66) um Erlaubnis. Als diese zugesagt hatten, überraschte Nino ihre Brüder Jimi Blue (30) und Wilson Gonzalez (32) mit der Neuigkeit und nahm sie prompt zum Ringkauf mit! "Mir war es wichtig, dass ich auch wirklich jeden frage", erklärte Nino in der Familiendoku.

Weder Natascha noch Jimi und Wilson hatten Einwände – sie freuten sich total über die Liebesnews. "Ich glaube, Nino war nervös, mir das zu sagen. Aber im Endeffekt war es nur eine Frage der Zeit", meinte Jimi in der Show. In einem früheren Promiflash-Interview verriet Cheyenne, dass es ihr auch wichtig sei, was ihre Familie von ihrem Partner hält: "Ich glaube, solange ich glücklich bin, akzeptieren sie ihn. Aber wenn das Gesamtpaket so gut passt und so gut stimmt und er von der Art her top ist und supererzogen ist und supergut aussieht wie Nino, dann ist das natürlich noch besser, wenn die Familie mit der Wahl auch glücklich ist."

"Diese Ochsenknechts" - sechs Episoden ab 21. Februar um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf.

Christoph Hardt / Future Image Nino Sifkovits, "Diese Ochsenknechts"-Star

Instagram / dieseochsenknechts Die Ochsenknechts an Heiligabend 2021

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

