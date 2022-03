Die Musik-Welt trauert um Tom Parker (33). Der Brite kam 2009 in die Londoner Boyband The Wanted um Max George (33), Nathan Sykes (28), Jay McGuiness (31) und Siva Kaneswaran (33). Mit der Single "All Time Low" gelang ihm und seinen Kollegen der internationale Durchbruch. Privat durchlebte Tom jedoch schwere Zeiten. Der Musiker kämpfte seit Jahren gegen einen bösartigen Hirntumor. Die zahlreichen Therapien konnten ihn nicht heilen. Tom erlag seinem schweren Krebsleiden. Mit The Wanted gab er zuletzt einige Konzerte – davor fühlte sich Tom gesundheitlich besser!

Bis zum Schluss hielten The Wanted zusammen und gaben trotz Toms schwerer Krankheit zu fünft Auftritte. Zuletzt hatte der 33-Jährige die Konzerte jedoch nur noch im Sitzen mitmachen können. Laut einem engen Freund ging es Tom vor der letzten Tour noch gut – doch leider blieb es nicht so. "Er genoss es, zwei Songs pro Abend zu spielen und er machte sich gut bei seinen Auftritten, aber es hat ihn sehr mitgenommen", erklärte der Insider. Die Konzerte waren für den Sänger jedoch auf Dauer wohl zu anstrengend.

"Wir haben alle bemerkt, wie schnell sich Toms Zustand während der Tournee verschlechterte, aber er hat es nicht bereut – er wollte es wirklich tun", verriet die Quelle weiter. Tom hinterlässt seine Frau Kelsey und ihre zwei gemeinsamen Kinder Aurelia und Bodhi. Seine Liebste hatte die tragische Nachricht von seinem Tod auf Instagram bestätigt: "Unsere Herzen sind gebrochen, Tom war der Mittelpunkt unserer Welt und wir können uns ein Leben ohne sein ansteckendes Lachen und seine energiegeladene Präsenz nicht vorstellen."

Anzeige

Instagram / nathansykes The Wanted im März 2022

Anzeige

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker mit seiner Frau Kelsey und ihren beiden Kindern im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / tomparkerofficial The Wanted im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de