Tom Parkers (33) Tod hat im Leben seiner Angehörigen ein tiefes Loch hinterlassen. Im Oktober 2020 machte der The Wanted-Star öffentlich, dass bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert wurde. Der Sänger versuchte bis vor Kurzem, den Krebs zu besiegen – am Mittwochmorgen verlor er den Kampf aber tragischerweise. Bis zuletzt hatten seine Familie, seine Bandmitglieder und seine Freunde ihm beigestanden. Nun nehmen seine Bandkollegen im Netz Abschied von Tom.

Auf Instagram veröffentlichten die The-Wanted-Mitglieder Max George (33), Siva Kaneswaran (33), Nathan Sykes (28) und Jay McGuiness (31) ein emotionales Statement. "Er war unser Bruder, Worte können den Verlust und die Trauer, die wir fühlen, nicht beschreiben. Für immer und ewig in unseren Herzen", notierten die vier Musiker.

Die Fans äußerten in der Kommentarspalte unter dem Post ihr Mitgefühl und zollten dem Verstorbenen Tribut. "Mein Herz ist gebrochen. Es tut mir so, so leid, das zu hören" oder: "Ich schicke euch Jungs und seiner Familie all meine Liebe", schrieben die berührten User unter anderem.

Getty Images Tom Parker, Musiker

Getty Images The Wanted bei HITS Radio's HITS Live 2021

Getty Images Jay McGuiness, Tom Parker, Max George, Siva Kaneswaran und Nathan Sykes

