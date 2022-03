Wie groß ist ihre Hoffnung? Jana-Maria Herz (30) traf beim Bachelor auf ihren absoluten Traummann: Mit Dominik Stuckmann (30) verbrachte sie einige intensive Wochen und kämpfte sich bis ins Finale vor. Auch Anna Rossow (33) steht bei dem Unternehmer jedoch hoch im Kurs – Promiflash wollte daher von Jana-Maria wissen: Wie schätzt sie ihre Chancen ein, die letzte Rose zu bekommen?

Vor allem nach dem letzten Dreamdate haben die Zuschauer gemerkt, wie wichtig der Bachelor für Jana-Maria ist: Sie hat ihm sogar gestanden, sich verliebt zu haben! Das gibt der 30-Jährigen viel Hoffnung: "Wir beide fühlen uns wirklich wohl zusammen und das gibt mir ein sehr gutes Gefühl." Gerade dadurch, dass es zwischen ihnen so gut harmoniert und ihr Humor zusammenpasst, würden die zwei ein gutes Paar abgeben. "Wir verstehen uns so gut und haben so unglaublich viel Spaß zusammen in so vielen Momenten", schwärmte Jana-Maria im Promiflash-Interview.

Auch Dominik konnte nicht verbergen, bereits Gefühle für die Wahlspanierin entwickelt zu haben. Im Halbfinale gab er im Einzelinterview schon zu: "Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mich in Jana-Maria jetzt auch verknallt habe!" Schlussendlich muss er im Finale jedoch auf sein Herz hören – denn auch mit Anna könnte es für ihn kaum besser laufen.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz in der neunten Bachelor-Folge

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Bachelor-Girl Jana-Maria Herz

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow beim Bachelor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de