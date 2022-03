Hilaria Baldwin (38) und ihr Mann Alec Baldwin (63) überraschten ihre Fans vor wenigen Tagen mit einer erfreulichen Neuigkeit aus ihrem Privatleben! Die US-amerikanische Yogalehrerin und der Schauspieler erwarten erneut gemeinsamen Nachwuchs: Nach ihren sechs gemeinsamen Kids Carmen, Maria, Rafael, Leonardo, Romeo und Eduardo folgt jetzt Baby Nummer sieben. Aber wie geht es Hilaria in ihrer Schwangerschaft bislang? Jetzt gewährte die Unternehmerin Einblicke in ihre Reise zum Babyglück...

In ihrer Instagram-Story meldete sich Hilaria kurz nach der Verkündung mit einem kleinen Update zu Wort, um sich bei ihren Fans für die vielen Glückwünsche zu bedanken. "Danke für all eure netten Worte und lieben Glückwünsche", betonte die 38-Jährige und gab dann einen Einblick in ihren Alltag als Schwangere: "So viele von euch fragen mich, wie ich mich fühle. Die Antwort ist: Mir ist übel, ich bin müde – aber auch glücklich."

Die Freude auf ihren Nachwuchs dürfte Hilarias Wehwehchen aber wohl wettmachen – auch wenn das siebte Baby offenbar nicht geplant war. "Wir waren uns ziemlich sicher, dass unsere Familie komplett ist, aber wir sind überglücklich über diese Überraschung", hatte die Familienmutter im Netz erklärt und hinzugefügt: "Unser Baby ist ein großer Lichtblick in unserem Leben."

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit all ihren Kindern

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Juni 2021 in New York City

Getty Images Hilaria Baldwin, Podcasterin

