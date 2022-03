Was für eine schöne Überraschung von Alec (63) und Hilaria Baldwin (38)! Die beiden Turteltauben sind seit 2012 verheiratet und sind stolze Eltern von der sechsköpfigen Rasselbande um Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo und Maria. Ihre jüngste Tochter erblickte im Februar 2021 das Licht der Welt. Daraufhin durchlebten die Eheleute nach der tragischen "Rust"-Tragödie schwierige Monate, hielten aber stets zusammen. Nun enthüllten Alec und Hilaria einen echten Hammer: Baby Nummer sieben ist unterwegs!

Diese süßen News enthüllte Hilaria nun via Instagram. Sie teilte ein Video, auf dem sie ihren Kids erklärt, dass sie bald ein weiteres Geschwisterchen bekommen werden. Ihre Mäuse fallen ihrer Mama freudig in die Arme. "Nach vielen Höhen und Tiefen in den letzten Jahren haben wir eine aufregende und riesige Überraschung: Ein weiterer Baldwinito kommt diesen Herbst", schrieb die Yogalehrerin dazu. Baby Nummer sieben war jedoch offenbar nicht geplant.

"Wir waren uns ziemlich sicher, dass unsere Familie komplett ist, und wir sind überglücklich über diese Überraschung", schwärmte die werdende Mutter im Netz. Hilaria und ihre Familie können die Geburt des Kindes kaum erwarten. "Unser neues Baby ist ein großer Lichtblick in unserem Leben", offenbarte sie abschließend.

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern im März 2022

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin bei einer Filmpremiere im Juni 2021

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kindern

