Machine Gun Kelly (31) wird bald vor den Altar treten! Colson Baker – wie der US-Rapper mit bürgerlichem Namen heißt – und die Schauspielerin Megan Fox (35) haben sich im Januar verlobt. Zwar haben die Turteltauben bislang noch keine Details zu ihrer anstehenden Trauung bekannt gegeben – doch Fans spekulieren bereits, dass MGKs guter Kumpel Pete Davidson (28) sein Trauzeuge sein wird. Aber ist an diesen Vermutungen auch tatsächlich etwas dran? Jetzt äußerte sich Colson erstmals zu den Gerüchten rund um seine Hochzeit und Pete!

In dem Radio-Format "The Howard Stern Show" sprach Colson jetzt über die Vorbereitungen seiner Hochzeit. Zwar bestätigte der Musiker dabei nicht direkt, dass Pete sein Trauzeuge sein wird – doch der Komiker werde definitiv eine Rolle bei der Zeremonie spielen. "Ich gehe davon aus, dass Pete auf jeden Fall an meiner Seite stehen wird", betonte der "Let You Go"-Interpret. Beispielsweise könne er sich vorstellen, dass der Freund von Kim Kardashian (41) die Zeremonie mit seiner humorvollen Art kommentiert.

Allerdings dürften Colson und Megan bei ihrer Hochzeit noch von vielen weiteren Weggefährten unterstützt werden. "Ich glaube, ich werde eine ganze Truppe an meiner Seite haben", vermutete der 31-Jährige nämlich und fügte hinzu: "Ich habe so viele enge und beste Freunde, die mich schon seit vielen Jahren begleiten."

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly

Getty Images Machine Gun Kelly bei "The Howard Stern Show" im März 2022 in Los Angeles

Getty Images Pete Davidson und Machine Gun Kelly im Januar 2019 in Park City

