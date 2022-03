Georgina Fleur (31) bricht ihr Schweigen. Die Influencerin und ihr Ex-Partner Kubilay Özdemir haben eine turbulente Vergangenheit – unzählige Male kam es zwischen den beiden Reality-TV-Stars zu handgreiflichen Auseinandersetzungen, die nicht selten sogar im Krankenhaus endeten. Seit die beiden aber eine gemeinsame Tochter haben, ist es um die zwei ein wenig ruhiger geworden. Vor wenigen Tagen wurde das It-Girl aber mit einem Veilchen gesichtet – und meinte nun, dass tatsächlich Kubilay dafür verantwortlich sei!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Georgina zu Wort, nachdem es auf ihrem Profil mehrere Tage still gewesen war. Ihre Augenpartie versteckte sie mit einer Sonnenbrille. "Ich musste mich jetzt erst mal die letzten Tage erholen von dem Schock, von den Schmerzen. Ich habe unglaubliche Schmerzen, meine Nase ist gebrochen", fing die Rothaarige an und zeigte danach ihr geschwollenes Auge. "Es geht mir nicht gut im Moment, es geht mir richtig schlecht", gab sie preis.

Sie erzählte auch, wie es wohl zu der Verletzung kam – und wie schon zuvor spekuliert wurde, soll tatsächlich Kubilay dafür verantwortlich sein. Er habe mit seiner Tochter auf eine Messe gehen wollen, holte sie aber sturzbetrunken ab, weshalb Georgina ihm die Kleine nicht anvertrauen wollte. "Ich bin davon ausgegangen, dass er das nüchtern macht, mittags um 12:00 Uhr. Leider war er komplett im Delirium. Da gebe ich ihm die Kleine nicht mit", erklärte die Beauty – daraufhin habe er sie angegriffen.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im März 2022

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir mit seiner Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

