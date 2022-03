Das passt ihr wohl nicht! Bei Love Island haben sich bereits einige Couples schon ziemlich angenähert. Doch nun wurde die Liebesinsel wieder mit zwei neuen Granaten aufgemischt – Bocc und Jendrik zogen ein. Letzterer kann sich dabei sogar auf berühmte Unterstützung verlassen. Denn er ist der Schwager von Sarah Engels (29). Nun sorgt ausgerechnet er für Eifersucht bei Kandidat Bucci. Partnerin Sandrine ist von Buccis Verhalten aber gar nicht angetan!

Auslöser des ganzen Dramas war offenbar die Aussage von Jendriks Schwägerin, die als passende Frau für ihn Sandrine auserkoren hatte. "Grüße an Sarah Engels, das wird nichts! Sandrine gehört 100 Prozent zu mir", kam es daraufhin aus Bucci heraus, der seine Auserwählte gar nicht erst in Jendriks Nähe lassen wollte – also folgte er ihr auf Schritt und Tritt. "Ey, darf ich mich bitte bewegen", wehrte sich Sandrine daraufhin und befreite sich aus seiner besitzergreifenden Umarmung.

Doch auch die Jura-Studentin hat allem Anschein nach mit Eifersucht zu kämpfen, weil sie wohl nach wie vor an dem vorangegangen Flirt ihres Partners nagt – dieser bändelte nämlich zuvor mit Vanuschka an. Doch Bucci versicherte seiner Auserwählten, dass er nur Augen für sie habe. "Du bist für mich eine zehn von zehn", betonte er gegenüber Sandrine.

RTLZWEI Bocc und Jendrik, Granaten bei "Love Island"

RTLZWEI Jendrik, Bucci und Sandrine, Kandidaten bei "Love Island" 2022

RTLZWEI Bucci und Vanuschka, "Love Island"-Kandidaten

