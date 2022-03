Tanja Szewczenko (44) gewährt ihren Fans einen weiteren Einblick in ihren Alltag mit ihren Kids! Die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin und ihr Mann Norman Jeschke (43) wurden im April 2021 gleich doppelt gesegnet: Nach ihrer Tochter Jona durften die beiden die Zwillinge Leo und Luis auf der Welt begrüßen. Inzwischen sind die Kleinen schon elf Monate alt. Jetzt gab Tanja ein Update zur Entwicklung ihrer Zwillinge!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Tanja jetzt einen neuen niedlichen Schnappschuss von Leo und Luis. Zudem brachte sie ihre Fans auf den neuesten Stand. "Als Frühchen entwickeln sie sich prima. Sie tragen Größe 68 und wiegen ungefähr 7,5 Kilogramm. Immer noch zart aber zäh in ihrer Entdeckerlust!", betonte die stolze Mutter. Im Moment beobachte sie regelmäßig etwas Neues an ihren Söhnen. "Beide haben übrigens jetzt unten ein sichtbares Zähnchen – und bei beiden schiebt sich direkt daneben auch der zweite Zahn aus dem Kiefer durch das Zahnfleisch", berichtete die 44-Jährige.

Dass sich Leo und Luis in Sachen Zähne gleich schnell entwickeln, ist aber eher die Ausnahme. "Hier sind unsere Zwillinge echt extrem zeitgleich, bei anderen Sachen weniger", erklärte Tanja nämlich und schilderte genauer: "Luis ist bei ziemlich allem, was die Motorik betrifft, immer etwas später. Leo macht etwas Neues – und dann wissen wir, in einer Woche wird Luis nachziehen."

