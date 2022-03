Herzogin Kate (40) beweist ein weiteres Mal ihr Händchen für atemberaubende Looks. Seit ein paar Tagen befindet sich die Britin mit ihrem Mann Prinz William (39) auf einer achttägigen Tour durch die Karibik. Anlass für diese Reise ist das Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (95). Während ihres Trips begeistert die brünette Schönheit auch immer wieder mit ihren Outfits. In einer grünen Glitzerrobe zog Herzogin Kate nun alle Blicke auf sich.

Wie Hello! jetzt berichtete, besuchten William und Kate am vergangenen Mittwoch ein vom Generalgouverneur von Jamaika ausgerichtetes Essen. Als Ehrengäste des Abends schmiss sich das royale Paar auch ordentlich in Schale. Während sich der 39-Jährige für einen schlichten schwarzen Anzug entschied, verzauberte seine Gattin alle Anwesenden in einem smaragdgrünen Kleid, das mit Pailletten besetzt war. Ihren Look rundete Kate mit zwei Medaillen ab: Dem königlichen Familienorden von Großbritannien und dem GCVO-Stern. Laut Angaben des Magazins stammt die Abendgarderobe der dreifachen Mutter von der britischen Modedesignerin Jenny Packham, die immer wieder Hingucker für die Herzogin entwirft.

Schon bei ihrer Ankunft auf Jamaika hatte die 40-Jährige mit ihrem Outfit viel Aufsehen erregt. So trug sie ein knallgelbes, tailliertes Kleid, als sie am Flughafen Norman Manley International in Kingston aus der Maschine stieg. Ihr Haar trug sie dabei zu einem eleganten Zopf zusammengefasst.

