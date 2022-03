Will Smiths (53) Attacke hat sich offenbar gelohnt! In der Nacht zu Montag wurden in Hollywood die Oscars verliehen. Auch Will bekam seinen ersten Goldjungen für seine Hauptrolle in "King Richard". Doch darüber hat am nächsten Tag niemand gesprochen – sondern nur über das, was zuvor passiert war: Der 53-Jährige schlug den Comedian Chris Rock (57) auf der Bühne, nachdem dieser sich über die Glatze der Frau des Schauspielers, Jada Pinkett-Smith (50), lustig gemacht hatte. Konsequenzen folgten es bisher nicht. Stattdessen vergrößerte sich Wills Reichweite im Netz!

Das berichtet nun das Content-Netzwerk Funk auf der Grundlage einer statistischen Erhebung von Crowdtangle: Will hat nach seiner medienwirksamen Ohrfeige innerhalb von zwei Tagen sage und schreibe 2,3 Millionen Follower auf Instagram dazugewonnen! Zuvor lag er bei rund 60 Millionen Abonnenten – jetzt sind es über 62 Millionen. Zumindest, was seine Reichweite auf der Social-Media-Plattform angeht, hat sich die Aktion für den Oscar-Preisträger ausgezahlt...

Der Filmstar betonte dennoch mehrfach, dass ihm sein Gewaltausbruch bei der prestigeträchtigen Veranstaltung leidtue. Bereits in seiner Dankesrede für seinen Oscar entschuldigte Will sich. Später legte er auf Instagram nach: "Gewalt in all ihren Formen ist giftig und zerstörerisch. Mein Verhalten bei der gestrigen Oscar-Verleihung war inakzeptabel und unentschuldbar. Witze auf meine Kosten gehören zum Job, aber ein Witz über Jadas Gesundheitszustand war zu viel für mich, und ich habe emotional reagiert", erklärte er sein Verhalten.

Getty Images Will Smith bei den Oscars 2022 in Hollywood

Getty Images Chris Rock und Will Smith bei den Oscars 2022

Getty Images Will Smith bei den Oscars 2022

