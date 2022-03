Jimi Blue Ochsenknecht (30) geht in seiner Vaterrolle offenbar komplett auf! Der Schauspieler hat mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (28) eine gemeinsame Tochter namens Snow Elanie. Es ist das erste Kind für den Lockenkopf. Dementsprechend stellt das Papa-Dasein den Unternehmer vor eine komplett neue Herausforderung – die er aber offenbar wunderbar meistert. Jimi kümmert sich nämlich extrem fürsorglich um seinen kleinen Sonnenschein!

In der vorerst letzten Folge von Diese Ochsenknechts auf Sky wurde Jimi dabei begleitet, wie er sein Töchterchen in Thailand betreut – Yeliz drehte dort nämlich für Kampf der Realitystars. Nachdem der 30-Jährige seine Tochter liebevoll ins Bettchen gebracht hatte, machte er sich an eine aufregende Aufgabe: Snows Nägel schneiden. "Das ist für mich immer schweißtreibende Arbeit, weil ich immer Schiss habe, was falsch zu machen", gab der stolze Vater zu.

Generell habe Jimi niemals gedacht, dass ihn eine weibliche Person jemals so nervös machen könne wie seine Tochter. "Das ist halt meine kleine Prinzessin, deshalb möchte ich da natürlich alles richtig machen", erklärte der "I'm Lovin"-Interpret.

