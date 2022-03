Sie sind immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Seit 2019 sind Zooey Deschanel (42) und Jonathan Scott (43) ein Paar. Nach der Trennung von Jacob Pechenik schwebt die New Girl-Darstellerin nun also schon seit fast drei Jahren auf Wolke sieben. Im Netz zeigen die beiden gern mal, wie sehr sie sich lieben – und das bringt Jonathan jetzt erneut auf den Punkt: Mit einem niedlichen Post macht er seiner Zooey eine Liebeserklärung!

Am vergangenen Wochenende waren die beiden zusammen auf der Vanity Fair Oscar Party und flanierten überglücklich über den roten Teppich. Zu einem Bild von dem Event auf Instagram schreibt er: "Du hast mein Herz fast drei Jahre lang liebevoll gehalten. Das Mindeste, was ich tun konnte, war, deine Schleppe für drei Stunden zu halten. Du sahst wie immer wunderschön aus!"

Demnächst wollen die beiden sogar den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen und zusammenziehen. Das plauderte der "Proberty Brothers"-Star in seinem Magazin Drew + Jonathan Reveal aus. "Dieses Traumhaus wird die größte Wohnhausrenovierung werden, die ich je in meiner Karriere durchgeführt habe", erzählte Jonathan offen.

Getty Images Zooey Deschanel im März 2022

Getty Images Jonathan Scott und Zooey Deschanel

Getty Images Zooey Deschanel und Jonathan Scott im November 2021

