Na, geht da was zwischen diesen beiden? Pamela Reif (25) gehört zu den erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen Deutschlands! Die Beauty versorgt ihre Fans auf Social Media regelmäßig mit neuen Work-outs und gesunden Rezepten zum Nachkochen. Allein auf Instagram folgen ihr 8,4 Millionen Menschen. Ihre Sportvideos sind der absolute Renner – manchmal holt sie sich zum Training gern männliche Unterstützung. Nun stellte Pamela ihren neuesten Fitness-Buddy vor – und die Chemie zwischen ihnen scheint zu stimmen!

Via Instagram teilte die YouTuberin zwei heiße Schnappschüsse mit einem muskulösen Boy – dieser ist kein Unbekannter! Willi Whey ist selbst ein Internet-Star und setzt im Netz vor allem seinen trainierten Body und seine Tattoos stets supersexy in Szene. Mit ihm nahm Pamela ein neues Work-out für ihre Fans auf. In dem kleinen Teaser fiel direkt auf: Die beiden scheinen sich gut zu verstehen! Hat es zwischen ihnen gefunkt? Pams Follower würden es sich zumindest wünschen.

In den Kommentaren unter ihrem Instagram-Post erkannten ihre Follower definitiv Flirt-Potenzial zwischen Pamela und Willi. "Ich kann die Chemie sehen", schrieb eine Userin. Ein Fan ging sogar noch weiter: "Ich bin mir sicher, dass zwischen ihnen was geht. Da liegt Liebe in der Luft."

Anzeige

Instagram / williwhey Willi Whey im Februar 2022

Anzeige

Instagram / williwhey Pamela Reif und Willi Whey im März 2022

Anzeige

Instagram / pamela_rf Die Influencer Willi Whey und Pamela Reif

Anzeige

Glaubt ihr, dass zwischen Pamela und Willi was geht? Nee, ich denke nicht! Auf jeden Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de