Sie probiert mal wieder einen neuen Haar-Style aus! Gigi Hadid (26) ist seit Jahren ein super-erfolgreiches Model. Für etliche Jobs und Catwalk-Engagements musste die Mutter einer Tochter bereits schon das eine oder andere Umstyling wagen. Ihre wohl krasseste Veränderung zuletzt: eine rote Haarpracht. Doch nun legt die Beauty noch einen drauf und präsentiert einen ganz neuen Look: Gigi hat sich ihre Haare platinblond färben lassen!

Ihre neue Haarpracht präsentierte die 26-Jährige am Donnerstag am Flughafen von New York. Paparazzibilder, die Hollywood Life vorliegen, zeigen die Laufsteg-Beauty beim Verlassen des Airports. In einem komplett schwarzen Outfit trug Gigi ihre platinblond gefärbten Haare zur Schau und setzte sie so gekonnt in Szene. Was vielen Fans sofort auffallen dürfte: Die Schwester von Bella Hadid (25) sieht jetzt Rapperin Iggy Azalea (31) zum Verwechseln ähnlich.

Bereits vor wenigen Wochen hatte Gigi ihre Fans mit einem anderen, ziemlich krassen Style überrascht: Die Ex von Zayn Malik hatte sich für ein Fotoshooting die Augenbrauen bleichen lassen. Auf einem Balkon in Paris hatten Fotografen die Beauty mit diesem ungewöhnlichen Look erwischt. Gigi selbst hatte an dieser Veränderung wohl ordentlich Spaß.

Getty Images Gigi Hadid, Model

Getty Images Iggy Azalea, Rapperin

Getty Images Gigi Hadid im Februar 2022

