Jennifer Lange (28) stellt sich der nächsten Hate-Welle. Die Influencerin wird auf Social Media immer wieder mit teilweise heftiger Kritik konfrontiert. Vor allem im Zuge ihrer Sommerhaus der Stars-Teilnahme musste sie sich mit vielen negativen Nachrichten auseinandersetzen. Zuletzt bemängelten ein paar User, dass sie zu dünn sei, woraufhin sie sich sogar für ein paar Wochen aus dem Netz zurückgezogen hatte. Doch auch danach wird ihr keine Ruhe gelassen: Nun gibt es scheinbar etwas an Jennys Tanzmoves auszusetzen.

Unter einem Instagram-Video, in dem die einstige Bachelor-Siegerin eine Zumba-Performance zum Besten gibt, häufen sich negative Kommentare. "Bin ich der Einzige, der findet, dass Tanzen bei ihr total komisch aussieht?", fragte sich zum Beispiel ein Nutzer. Daraufhin meldete sich ein anderer und schrieb: "Sie kann nicht tanzen, hat keinen Rhythmus im Blut." Äußerungen wie diese will Jenny aber offenbar nicht auf sich sitzen lassen. In ihrer Story erzählte sie: "Auf offener Straße würde dir ja nie oder selten jemand so was an den Kopf werfen – vor allem so krass unter der Gürtellinie. Das gehört sich natürlich nicht, aber auf Social Media ist das ja einfach anonym."

Andere Nutzer zeigten sich von Jennys Tanzmoves aber auch ziemlich begeistert – allen voran ihr Freund Darius Zander (38). Der Musiker ist ihr aber ohnehin eine große Stütze. Erst vor wenigen Wochen schwärmte das Paar in einem Post: "Zusammen erreicht jeder mehr. Wir schätzen uns gegenseitig so, wie wir sind, begegnen uns auf Augenhöhe und verstehen uns auf allen Ebenen. Das ist so wunderschön."

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange um Juni 2021 in Griechenland

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange im Dezember 2021 in Südafrika

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Influencerin

