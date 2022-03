Süßes Liebes-Update von Jennifer Lange (28). Die ehemalige Bachelor-Siegerin hatte sich sechs Wochen lang aus den sozialen Medien zurückgezogen, weil ihr der Hate im Netz zu Kopf gestiegen war. Vor wenigen Tagen meldete sie sich dann aber endlich wieder bei ihren Fans zurück: Sie habe die Auszeit sehr genossen und für sich genutzt. Auch ihr Freund Darius Zander (38) war ihr in dieser Zeit offenbar eine große Stütze: Die beiden teilten nun einen süßen Liebes-Post.

Auf Instagram veröffentlichten die 28-Jährige und ihr zehn Jahre älterer Partner eine Reihe von gemeinsamen Bildern, auf denen sie total verliebt wirken. Dazu schrieb das Paar: "Zusammen erreicht jeder mehr. Wir schätzen uns gegenseitig so wie wir sind, begegnen uns auf Augenhöhe und verstehen uns auf allen Ebenen. Das ist so wunderschön." Die Fans der beiden finden diese Zeilen offenbar zum Dahinschmelzen. "Sehr schöner Text", "Ihr seid so süß zusammen" und "Schöne Bilder und schöne Worte", lauten nur drei der vielen begeisterten Kommentare.

Jenny und Darius wollen übrigens noch in diesem Jahr zusammenziehen und sich eine große gemeinsame Wohnung suchen. "Weil wir wirklich so viel Zeit miteinander verbringen und quasi schon zusammen wohnen", erklärte die Influencerin. Wo sie sich niederlassen möchten, haben die Sportliebhaberin und der Musiker bislang aber noch nicht verraten.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Influencerin

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Darius Zander im Oktober 2021

Instagram / agentlange Dari und Jenny Lange

