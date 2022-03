Neuer Zoff zwischen Nico und Jennifer! Eigentlich läuft es zwischen den beiden bei Love Island bisher sehr gut. Es gab viele Küsse und sogar die erste Liebeserklärung bei der beliebten Datingshow. Nico sagte seiner Auserwählten zum ersten Mal: "Ich liebe dich." Der Saarländer und die Beauty turtelten happy in der Privat-Suite. Doch nun gab es wieder Ärger im Couple-Paradies – Stichwort: Granaten!

Mit Bocc und Jendrik zogen zwei neue Hotties in die TV-Villa. Deshalb flogen zwischen Nico und Jennifer die Fetzen. "Dings ist tabu für die. Wenn die sie aussuchen, gibt es Stress. Das ist tabu, fertig", stellte der Reality-TV-Kandidat klar. Jennifer fand seine Reaktion jedoch einfach nur übertrieben. Laut ihr haben auch die Granaten das Recht, alle Ladys besser kennenzulernen. "Das ist das Spiel. Darauf haben wir uns alle eingelassen”, verdeutlichte die Beauty. Die beiden eckten an dem Punkt miteinander an. Nico zeigte Jenni danach erst mal die kalte Schulter. Die 23-Jährige fühle sich von ihm in die Ecke gedrängt – sie sei schließlich nicht sein Eigentum.

Ihrem Kummer machte die Düsseldorferin gegenüber Léon und Vanuschka Luft: "Ich brauche niemanden, der mir vorschreibt 'mach das nicht, mach dies nicht'. Alter, der hat keine Ahnung, wer ich bin!" Auch Nico musste bei seinem Kumpel Bucci ordentlich Dampf ablassen. "Wenn sie noch gucken muss, ob sie jemanden anderes gut findet, dann ist das nicht die Frau, die ich will", motzte er.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Die neuen Granaten Bocc und Jendrik von "Love Island" Frühling 2022

Anzeige

RTLZWEI Nico von "Love Island" Frühling 2022

Anzeige

RTLZWEI Nico und Jennifer von "Love Island" Frühling 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de