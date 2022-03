Bei Germany's next Topmodel kriegten sich Jessica Adwubi (22) und Noëlla Mbomba ordentlich in die Haare! Der Grund: Noëlla war der Ansicht, dass Jessica einer anderen Kandidatin im Wettbewerb den Platz wegnimmt, weil sie angeblich eigentlich gar nicht hauptberuflich Model, sondern YouTuberin werden will. Diese Aussagen ließ die gebürtige Hamburgerin nicht auf sich sitzen und geigte der Berlinerin die Meinung. Im Promiflash-Interview sprach die bereits ausgeschiedene Kandidatin jetzt über das Verhältnis zu ihrer Ex-Mitstreiterin nach den Dreharbeiten: Jessica und Noëlla haben nichts mehr miteinander zu tun!

"Noëlla und ich hatten mal ein echt gutes Verhältnis – und es ist schade, dass wir an so einen Punkt gekommen sind und uns im Fernsehen gestritten haben", betonte Jessica jetzt gegenüber Promiflash. Allerdings ist von diesem guten Draht zueinander offenbar nicht mehr viel übrig. "Wir haben keinen Kontakt zueinander – und das ist für mich auch okay, auch weil ich glaube, dass unsere Energien nicht so ganz viben", erklärte sie. Dennoch wünsche die 21-Jährige ihrer ehemaligen GNTM-Kollegin überhaupt nichts Schlechtes.

Den Streit finde Jessica im Nachhinein aber total unnötig und kindisch. "Im Prinzip hatte ich auch gesagt, dass ich ihre Entschuldigung annehme und wir nicht weiter darauf rumreiten brauchen, weil ich eben eine Person bin, die schnell einen Haken hinter Dinge setzt", erklärte sie abschließend.

GNTM-Kandidatin Jessica

Noëlla Mbomba, GNTM-Kandidatin 2022

Jessica Adwubi im März 2022

