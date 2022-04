Sandra Bullock (57) und Channing Tatum (41) wollen Freunde fürs Leben bleiben. Vergangenes Jahr standen die in Virginia geborene Beauty und der Vater einer Tochter gemeinsam für "The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt" vor der Kamera. Doch nicht nur auf der Leinwand, sondern auch abseits des Sets scheinen die zwei sich bestens miteinander zu verstehen. Bei der UK-Premiere ihres gemeinsamen Films posierten Sandra und Channing nun auch sehr vertraut miteinander.

Wie DailyMail berichtete, besuchten die Darsteller am vergangenen Donnerstag die große Erstaufführung der Action-Komödie in London. Dabei schienen sich die beiden sehr gut zu amüsieren, denn einige Aufnahmen der britischen Premierenfeier zeigen, wie Sandra und ihr Co-Star ausgiebig miteinander lachen. Auch für die Fotografen posierte das Duo gemeinsam. Auf einigen Schnappschüssen, die dem Magazin vorliegen, ist sogar zu erkennen, dass der Magic Mike-Hottie seiner Schauspiel-Kollegin einen anhaltenden Blick schenkte. Die Freundschaft zwischen der 57-Jährigen und dem Filmproduzenten war an diesem Abend deutlich spürbar.

Vor wenigen Wochen hatte die zweifache Mutter bereits verraten, dass sie dem Ex-Mann von Jenna Dewan (41) am Set sehr nahegekommen sei. In einer Szene hätte sie ihm beispielsweise Blutegel aus dem Intimbereich entfernen müssen. "Wenn man dort unten ist und zwei Seiten Dialog hat, kommt man nicht weiter, wenn man direkt darauf schaut. Also habe ich auf seinen linken Oberschenkel geguckt", erklärte sie.

Landmark Media Press and Picture Channing Tatum und Sandra Bullock in "The Lost City"

PARAMOUNT PICTURES/MOVIESTORE COLLECTION/action press Sandra Bullock und Channing Tatum in "The Lost City"

Getty Images Channing Tatum im März 2022

