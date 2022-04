Anthony Kiedis (59) kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus! Die Red Hot Chili Peppers sind aus dem Musikbusiness gar nicht mehr wegzudenken. Mit weltweit über 100 Millionen verkauften Platten gilt die US-amerikanische Rockband als eine der erfolgreichsten Bands der Geschichte. Inzwischen sind die Musiker seit fast 40 Jahren in der Szene aktiv. In einem Interview fand Anthony nun rührende Worte für seine Bandkollegen.

"Ich kann sie nicht im Stich lassen und sie können mich nicht im Stich lassen", scherzte der Leadsänger der Band in der The Zoe Ball Breakfast Show und plauderte aus, dass sich die Musiker heute sogar noch besser verstünden als in jüngeren Jahren. Eine Sache habe sich jedoch verändert – die Rockband geht es inzwischen etwas langsamer an. "Die Lust ist immer noch da, aber es gibt viel mehr Wehwehchen. Der Körper eines 21-Jährigen konnte Schläge einstecken und einfach weitermachen, aber das geht heute nicht mehr so gut", räumte Anthony ein.

"Diese Jungs sind wie meine Familie geworden. Es funktioniert immer noch so gut", schwärmte der 59-Jährige und verriet zudem, dass er manchmal sogar immer noch Gänsehaut bekommt, wenn die Band zusammen Musik macht. Einen Tag vor der Veröffentlichung ihres zwölften Studioalbums "Unlimited Love" durften sich die Red Hot Chili Peppers sogar über einen Stern auf dem Walk of Fame freuen.

Getty Images Red Hot Chili Peppers

Getty Images Die Red Hot Chili Peppers Anthony Kiedis, John Fusciante, Flea und Chad Smith

Getty Images Die Red Hot Chili Peppers bei der Enthüllung ihres Walk-of-Fame-Sterns im März 2022

