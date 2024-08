Diese Stars treten bei der Olympia-Abschlussfeier auf

Nach rund zwei Wochen enden die diesjährigen Olympischen Sommerspiele am kommenden Sonntag. Ebenso wie die Eröffnungsfeier soll auch die Abschlussfeier spektakulär ausfallen – und dafür sorgen unter anderem einige der größten Stars der Musikbranche. Wie laut Variety soeben bekannt gegeben wurde, werden keine Geringeren als Billie Eilish (22), die Red Hot Chili Peppers und Snoop Dogg (52) ihren Gesang zum Besten geben! Allerdings nicht live in Paris: Es heißt, dass die Sänger in vorab aufgezeichneten und Live-Segmenten aus Los Angeles auftreten werden. Neben den drei Gesangstalenten soll außerdem Filmstar Tom Cruise (62) einen großen Auftritt haben.

Doch damit noch nicht genug: Wie People berichtet, soll Musikerin H.E.R. während der Abschlussfeier die US-amerikanische Nationalhymne singen. Zudem sei geplant, dass die Bürgermeisterin von L.A. abschließend die Olympische Fackel in Empfang und mit in ihre Heimat in den Staaten nimmt. Der Grund: Los Angeles ist der Austragungsort der nächsten Olympischen Sommerspiele im Jahr 2028.

Zuletzt wurde spekuliert, ob Superstar Beyoncé (42) bei der Abschlussfeier von Olympia performen wird. Wie die Moderatoren Craig Doyle und Jordan North in der Show "This Morning" erzählten, sei ihnen zu Ohren gekommen, dass die "Texas Hold 'Em"-Interpretin ein Überraschungsgast sei. "Ich habe keine Quellen dafür, nur einen Arbeitskollegen, aber anscheinend wird Beyoncé auch auftreten", erklärte Jordan. Craig schloss sich den Spekulationen an: "Ich kann dieses Gerücht bestätigen, das habe ich auch gehört."

Getty Images Anthony Kiedis, Flea und Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers

Getty Images Beyoncé, Sängerin

