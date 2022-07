Jay Khan und Lena Gercke? Die skurrilsten Ex-Promi-Paare

Wer kann sich daran noch erinnern? In der Welt der Promis geht es in Sachen Liebe oft drunter und drüber. Während die einen glauben, die wahre Liebe gefunden zu haben und sich nach einigen Wochen doch wieder trennen, bleiben andere Pärchen tatsächlich lange zusammen. Dabei trifft Amors Pfeil meistens die, mit denen keinen gerechnet hat. Kaum zu glauben, aber wahr: Diese Promis waren mal total in love miteinander.

Die wenigsten werden vermutlich noch wissen, dass Lena Gercke (34) und Jay Khan (40) mal ein Paar waren. Die beiden waren ganze drei Jahre zusammen und lebten sogar gemeinsam in Berlin. Auch diese früheren Turteltäubchen dürfte wohl kaum jemand auf dem Schirm haben: Oliver Pocher (44) und Annemarie Carpendale (44) waren vor 20 Jahren das Traumpaar schlechthin. Die beiden waren von 2002 bis 2004 zusammen. Annemaries späterer Mann Wayne Carpendale (45) hat ebenfalls eine berühmte Verflossene: Er war drei Jahre mit der Sängerin Yvonne Catterfeld (42) zusammen, bevor sie sich 2007 trennten.

Tom Kaulitz (32) ist nicht der erste Rockstar an Heidi Klums (49) Seite: 2002 datete das Model für einige Monate den Sänger der Red Hot Chilli Peppers Anthony Kiedis (59). Mit diesen beiden hat wohl auch niemand gerechnet: Sandra Bullock (57) und Ryan Gosling (41) waren 2002 für ein halbes Jahr ein Paar. Trotz des Altersunterschieds von 16 Jahren verliebten die beiden sich damals ineinander. Ein weiteres It-Pärchen gab es Anfang der 2000er: Paris Hilton (41) und Nick Carter (42). Der Sänger schien im Nachhinein von seiner Ex jedoch alles andere als begeistert zu sein: Gegenüber der Bravo bezeichnete er sie als das "Schlimmste, was ihm je widerfahren ist."

Anzeige

ActionPress / Christian Rudnik Annemarie Carpendale und Oliver Pocher, Februar 2004

Anzeige

Getty Images Yvonne Catterfeld und Wayne Carpendale, Dezember 2005

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Anthony Kiedis, Januar 2003

Getty Images Ryan Gosling und Sandra Bullock, Mai 2002

Getty Images Paris Hilton und Nick Carter, Februar 2004

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de