Daniela Büchner (44) steht ihrer Freundin bei. Georgina Fleur (31) schockierte ihre Fans mit einer schlimmen Geschichte: Sie zeigte sich im Netz mit einem extrem geschwollenen Auge und erklärte: Diese Verletzung habe ihr der Vater ihrer gemeinsamen Tochter, Kubilay Özdemir, zugefügt. Zwischen den beiden hatte es in der Vergangenheit schon öfter gewaltsame Auseinandersetzungen gegeben. Jetzt meldete sich Danni zu diesem Vorfall zu Wort und drückte ihr Mitgefühl aus.

"Ich bin sprachlos, ich bin geschockt", zeigte sie sich sichtlich aufgelöst in ihrer Instagram-Story. Trotz der Freundschaft zu der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin habe Danni von dem Angriff noch nichts gewusst. Da sie in der Vergangenheit schon selbst Erfahrungen mit Gewalt habe machen müssen, könne sie Georginas Schmerz gut nachvollziehen: "Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man geschlagen wird, wenn man so gedemütigt wird. Keine Frau dieser Welt hat das verdient."

Danni habe gerade mit Georgina persönlich geschrieben und sei im Herzen bei ihr. "Georgina, ich bin ja auch bald wirklich bei dir und der süßen Minnie Maus. Ich liebe dich!", schloss sie ihr emotionales Statement. Bald wird die 44-Jährige ihre Freundin in Dubai also auch vor Ort unterstützen.

