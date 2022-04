Wem drücken die Zuschauer am meisten die Daumen? Heute findet bereits die sechste Let's Dance-Show statt. Das bedeutet, dass die Luft langsam immer dünner wird – denn ein weiterer Promi muss den Tanzwettbewerb heute verlassen. Caroline Bosbach (32), die in der vergangenen Woche eigentlich rausgeflogen war, bekommt nun allerdings eine zweite Chance: Die Schlagersängerin Michelle (50) musste ihre Teilnahme aufgrund von Rückenproblemen abbrechen, sodass die Politikerin nachrückt. Das Beliebtheitsranking führen allerdings andere Promis an.

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 1. April 2022, 17:30 Uhr] hervorgeht, sind Janin Ullmann (40) und ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (34) die aktuellen Favoriten. Von insgesamt 4.213 Teilnehmern stimmten 1.142 und damit 27,1 Prozent für die Moderatorin und den gebürtigen Rumänen. René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33) sind ihnen jedoch dicht auf den Fersen. Sie erhielten 1.078 und damit 25,6 Prozent der Votes. Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41) schaffen es mit 776 (18,4 Prozent) ebenfalls auf das Siegertreppchen.

Für Mike Singer (22) und Christina Luft (32) sieht es dagegen nicht ganz so gut aus. Gerade einmal 104 (2,5 Prozent) sehen den Sänger und die Verlobte von Luca Hänni (27) vorne. Bei Timur Ülker (32) und Malika Dzumaev hat es nur für 68 Stimmen (1,6 Prozent) gereicht. Das Schlusslicht bilden Caroline und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (35). Mit 13 Votes (0,3 Prozent) dürften ihre Hoffnungen auf ein längeres "Let's Dance"-Comeback nicht allzu groß sein.

RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und René Casselly im März 2022

RTL / Stefan Gregorowius Christina Luft und Mike Singer bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Caroline Bosbach und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

