Welches Tanzpaar hat die Nase vorn? Seit Mitte Februar flimmert die 15. Let's Dance-Staffel jeden Freitag über die TV-Bildschirme. Doch das Format steht in diesem Jahr offenbar unter keinem guten Stern. Einige Promis mussten bereits krankheitsbedingt aussetzen. Sängerin Michelle (50) musste mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc (43) nun sogar ganz aussteigen – und wird stattdessen von der Nachwuchspolitikerin Caroline Bosbach (32) und dem Profitänzer Valentin Lusin (35) ersetzt. Doch wer ist momentan euer Favorit?

Neben der 32-Jährigen und dem gebürtigen Russen kämpfen aktuell noch acht weitere Tanzpaare um den Sieg. Am Freitagabend performen Bastian Bielendorfer (37) und Publikumsliebling Ekaterina Leonova (34) beispielsweise einen heißen Tango. Der einstige DSDS-Juror Mike Singer (22) und Christina Luft (32) wollen die Jury und die Zuschauer hingegen mit einem Contemporary überzeugen. René Casselly und Kathrin Menzinger (33) versuchen ihr Glück mit einem Samba zu "It's Not Unusual" von Tom Jones (81). Doch auch Janin Ullmann (40) und ihr Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (34) wollen sich den Titel holen. Sie geben eine Salsa zum Besten.

Bei Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34) wird es heute Abend hingegen deutlich ruhiger: Sie treten mit einem Slowfox auf. Timur Ülker (32) und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev wollen die Herzen der Fans mit einem Jive erobern. Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34) legen dagegen eine Rumba aufs Parkett. Doch auch Amira Pocher (29) ist heiß auf den Sieg. Die Podcasterin performt zusammen mit Massimo Sinató (41) einen Charleston. Welches Tanzpaar seht ihr momentan vorn? Stimmt unten ab!

Getty Images Christina Luft und Mike Singer bei "Let's Dance"

Getty Images Timur Ülker und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

Getty Images Daniel Hartwich, Mathias Mester und Renata Lusin bei "Let's Dance"

