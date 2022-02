Jorge González (54) schießt mit seinem neuen Outfit bei Let's Dance mal wieder den Vogel ab. Der Juror der beliebten Sendung ist längst bekannt dafür, sich selbst mit seinen Looks Woche für Woche zu toppen. An Kreativität und Extravaganz fehlt es dem gebürtigen Kubaner niemals – so auch nicht in der ersten Sendung nach der Kennenlernshow dieses Jahres. Mit seiner heutigen Inszenierung macht Jorge den Zuschauern allerdings Angst.

"Vor ein paar Jahren hätte ich noch Angst gehabt, mittlerweile habe ich mich an diesen Anblick gewöhnt", wendet sich Moderator Daniel Hartwich (43) nach dem Tanz von Schauspieler Timur Ülker (32) an den Juror. Jorge hat sich für den Freitagabend für eine Art Kimono entschieden. Auffällig sind vor allem die weißen Kontaktlinsen, die er dazu kombiniert und die ihn in Verbindung mit seinem langen geflochtenen Pferdeschwanz leichte Reptilienzüge verleihen. "Jorges Kontaktlinsen machen mir Angst", ist man sich auf Twitter durchaus einig.

Victoria Swarovski (28) setzt für den Beginn des Abend auf ein glitzerndes Minikleid, vermutlich angefertigt von "Let's Dance"-Designerin Katia Convents. Die Moderatorin war mit dieser Robe sogar Teil des Openings.

Auch Motsi Mabuse (40) setzt am Freitagabend auf ein besonderes Detail. An ihrem Abendkleid befestigte die Frau von Evgenij Voznyuk eine Ukraine-Schleife. Sie bangt derzeit um ihre Schwiegereltern, die noch vor Ort sind, während das Land den Kriegszustand ausgerufen hat.

