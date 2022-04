Sie lässt sich sogar auf die Waage schauen! Vor rund einem halben Jahr begann für Yeliz Koc (28) ein ganz neuer Lebensabschnitt: Das einstige Bachelor-Girl brachte mit Töchterchen Snow Elanie sein erstes Kind zur Welt. Seitdem gewährt die Beauty ihren Fans gerne Einblicke in ihren Alltag als Mama. Doch die ein oder andere Frage blieb anscheinend noch offen – denn ihr aktuelles Gewicht interessierte wohl einige Follower. Deshalb verriet Yeliz jetzt, was sie gerade wiegt.

In ihrer Instagram-Story fragte die 28-Jährige nun, welches Detail aus ihrem Leben ihre Fans am meisten interessiert. Als ein User Yeliz' Gewicht wissen wollte, zögerte sie nicht lange und stieg prompt auf die Waage – Fotobeweis inklusive: 55,2 Kilo zeigt das digitale Display auf dem Schnappschuss an! Auf weiteren Fotos ließ die Brünette ihre Follower in ihre Handtasche, die Küche und sogar den Kühlschrank blicken.

Auch ihre Tochter zeigte Yeliz auf Nachfrage ihrer Follower. Auf einem Bild ist die Kleine beispielsweise in den Armen ihres Großvaters zu sehen. Auf einem anderen gewährt die Hannoveranerin ihren Fans einen ungewohnten Einblick: Obwohl sie Snows komplettes Gesicht nie zeigt, gab es ein Foto von den strahlenden Augen des Babys.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Kocs Tochter Snow Elanie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de