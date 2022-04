Bella Thorne (24) legt wieder einmal einen freizügigen Auftritt hin – oder? Dass die "Midnight Sun"-Darstellerin ihre Reize einzusetzen weiß, ist kein Geheimnis. Auf der Erotikplattform OnlyFans hat die Beauty schon in wenigen Wochen satte 1,68 Millionen Euro eingenommen. Doch auch auf dem roten Teppich präsentierte sie sich nun in einem skurrilen Look: Auf einem Event erschien Bella in einem transparenten Dress, der tief blicken ließ – oder war es doch nur eine gewollte Täuschung?

Zu einem Screening des Superhelden-Streifens "Morbius" kam die 24-Jährige mit ihrer älteren Schwester Dani. Die Looks der beiden zogen einige Blicke auf sich: Während Dani im Leder-BH und Nieten-Halsband eine Menge Haut zeigte, musste man bei Bella zweimal hingucken. In einem hautengen, durchsichtigen Dress schien die Schauspielerin nahezu nackt zu sein. Doch beim genaueren Hinsehen wird deutlich: Die Schatten und Nippel sind nur ein Fotoaufdruck auf dem Kleid. Das ist an den Dehnungsrillen auf dem Stoff zu erkennen.

Ihren Verlobten Benjamin Mascolo (28) hatte Bella bei diesem aufsehenerregenden Auftritt nicht an der Seite. Mit ihm besuchte sie allerdings vor wenigen Monaten ein Restaurant – um sich dort auf ein Doppeldate mit ihrem Ex Tyler Posey (30) und dessen neuer Flamme Phem zu treffen.

Anzeige

Instagram / bellathorne Bella Thorne im Januar 2020

Anzeige

Getty Images / Alberto E. Rodriguez Collage: Bella Throne und Danni Thorne bei einem Screening von "Morbius" in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Bella Thorne und Benjamin Mascolo bei der amfAR Gala im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de