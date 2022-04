Carolin Kebekus (41) sorgt ordentlich für Verwirrung! Neben Anke Engelke (56) gilt die Komikerin als heißer Tipp für das The Masked Singer-Zebra. Andere Zuschauer sind sich hingegen sicher, dass sie in der Gesangs- und Rateshow seit zwei Wochen unter dem Kostüm des Orks oder des Seesterns performt. Nun dürften sich all diese Vermutungen allerdings in Luft auflösen: Carolin steht am Samstag nicht auf der Bühne, sondern sitzt am Ratepult!

Wie ProSieben bekannt gibt, wird die 41-Jährige in der dritten "The Masked Singer" Show Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48) beim Miträtseln um die Identitäten hinter den Masken unterstützen. Für Carolin ist das nicht der erste Auftritt in dem TV-Format. Sie war bereits in den Frühjahrsstaffeln 2020 sowie 2021 als Rategast dabei.

Viele Zuschauer freuen sich offenbar sehr darauf, die gebürtige Bergisch Gladbacherin am Samstag wieder am Ratepult zu sehen. Manche sind allerdings auch traurig, dass ihre Tipps nun hinüber sind. "Ach schade. Ich dachte, sie wäre das Zebra" und "Maaan, ich war mir so sicher, dass sie unter dem Ork steckt" lauten nur zwei der vielen Fan-Kommentare unter einem Instagram-Post auf dem offiziellen "The Masked Singer"-Account.

Anzeige

Getty Images Carolin Kebekus, Comedienne

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben / Julia Feldhagen Das "The Masked Singer"-Zebra

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de