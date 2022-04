Das kommt eher selten vor! Heute flimmert Show sechs von Let's Dance über die Bildschirme. Diese Woche konnten bereits Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34) mit ihrem Slowfox begeistern. Und auch Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34) lieferten mal wieder ab. Sie heizten den Zuschauern und auch der Jury mit ihrer Salsa ein. Von Motsi Mabuse (40) und Joachim Llambi (57) bekam das Paar sogar jeweils zehn Punkte. Dass Juror Jorge González (54) weniger Punkte gegeben hat, schockte das Netz!

Auf Twitter äußerten viele Fans des Formats ihre Verwunderung über die Entscheidung des gebürtigen Kubaners, denn er gab Janin und Zsolt neun Punkte und somit weniger als der sonst so strenge Llambi. "Das gab's wohl auch noch nie, dass Jorge derjenige war, der die 30 versaut?", fragte sich ein User. "Was ist denn diese Staffel in Jorge gefahren? Hat er schlechte Laune und lässt sie durch übermäßige Kritik an den Promis aus?", meinte ein anderer Nutzer.

Ein anderer Zuschauer amüsierte sich darüber: "Jorge hat mal auf gut Glück was Kritisches rausgehauen, in der Hoffnung, dass Llambi aufspringt." Tatsächlich war es in der Vergangenheit meist so, dass Llambi die wenigsten Punkte verteilte. Ein Fan vermutete, dass der Tanz der Grund für Jorges strenge Bewertung sei: "Bei Salsa ist Jorge aufgrund seiner Herkunft wahrscheinlich kritischer."

Getty Images Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2021

Getty Images Jorge González bei "Let's Dance" 2022

