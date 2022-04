Bruce Willis (67) bekommt viel Zuspruch von seinen Followern! Am Mittwoch wurde die traurige Nachricht publik, dass der Schauspieler schweren Herzens seine Karriere beenden muss. Der Grund? Bei ihm wurde vor Kurzem die Sprachstörung Aphasie diagnostiziert. Die Fans und Promi-Kollegen des "Stirb langsam"-Stars reagierten total verständnisvoll auf die Neuigkeit. Mit dem ganzen Support hatte seine Ehefrau Emma Heming (43) offenbar nicht gerechnet: Im Netz zeigte sie sich nun total dankbar!

Auf ihrem Instagram-Account meldete sich das Model am Donnerstag zu Wort. In einem kurzen Statement ließ die 43-Jährige durchblicken, wie sehr sich die Familie über die große Anteilnahme gefreut hat. "Eure Liebe, Unterstützung, euer Mitgefühl und eure Gebete helfen wirklich", schrieb Emma in ihrer Story und fügte hinzu: "Ich bin dankbar. Ich danke euch aus tiefstem Herzen."

Auch Bruce' zweitälteste Tochter Scout (30) bedankte sich im Netz für die ganze Unterstützung. Sie postete auf ihrem Account einen Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Vater auf einem Sessel entspannt. In der Bildunterschrift darunter drückte sie ihre Gefühle aus. "Ich bin so dankbar für eure Liebe, ich bin so dankbar zu hören, was mein Papa für euch bedeutet", schwärmte sie.

Getty Images Bruce Willis, "Stirb langsam"-Star

Getty Images Bruce Willis mit seiner Frau Emma Heming

Instagram / scoutlaruewillis Bruce Willis mit seiner Tochter Scout LaRue

