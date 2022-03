Bruce Willis (67) verabschiedet sich aus dem Filmgeschäft! Der US-Amerikaner zählt zu den berühmtesten Schauspielern Hollywood. In seiner Karriere wirkte er in unzähligen Filmen mit. Der 67-Jährige verkörperte beispielsweise John McClane in den fünf Teilen des Action-Streifens "Stirb langsam". Doch nun wurde von ihm Trauriges bekannt: Bruce wird vorerst nicht mehr vor der Kamera stehen – bei ihm wurde die Störung Aphasie diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine erworbene Sprachstörung. Nun äußerten sich viele Promi-Kollegen zu seinem überraschenden Abgang!

Rumer Willis (33) hatte die Fans ihres Vaters über dessen Karriere-Aus via Instagram informiert. In den Kommentaren sendeten ihm seine prominenten Freunde und Kollegen viel Liebe und Kraft. Beispielsweise schrieb Schauspielerin Jamie Lee Curtis (63): "Anmut und Mumm! Alles Liebe für euch alle." Weitere Weggefährten bekundeten ebenfalls ihr Mitgefühl in den Kommentaren. Vampire Diaries-Darstellerin Claire Holt (33) kommentierte: "Ich sende euch ganz viel Liebe."

In seiner Laufbahn als Leinwand-Star begeisterte Bruce in über 70 Filmproduktionen als cooler Action-Hero – nicht nur seine Fans, sondern auch seine Schauspielkollegen. Jenna Dewan (41) widmete dem 63-Jährigen ebenfalls warme Worte: "Ich schicke dir und deiner Familie viel Liebe und Kraft." Modern Family-Star Sarah Hyland (31) teilte diesbezüglich vier rote Herzchen.

Getty Images Jamie Lee Curtis im März 2022

Instagram / claireholt Schauspielerin Claire Holt im Januar 2022

Getty Images Jenna Dewan im März 2022

