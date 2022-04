Das gab es bei Love Island noch nie. In der gestrigen Folge kam es zu einem Eklat unter den Kandidaten: Weil Bucci den vercoupelten Girls nicht beim Tanzen zusehen wollte, stand er einfach auf und ging. Der Sender hatte daraufhin genug von dem respektlosen Verhalten des Münchners, durch das er sich schon die ganze Staffel auszeichnet. Deshalb zogen sie Konsequenzen und schmissen ihn aus der Show. Jetzt bezog ein Sendersprecher noch mal Stellung zu Buccis Rauswurf.

"Dein Benehmen gegenüber Sandrine und einigen anderen ist so übergriffig, so respektlos und falsch, dass deine Zeit bei 'Love Island' hiermit beendet ist", hatte Kommentator Simon Beeck (42) das Showende gestern erklärt. Jetzt folgte eine offizielle Erklärung von den Verantwortlichen an Promiflash: "Auf der gestrigen Party hat sich das Verhalten von Bucci gegenüber Sandrine und anderen Islandern in einer Weise zugespitzt, dass Sender und Produktionsfirma entschieden haben, dass er ab jetzt nicht mehr Teil der Sendung ist." Bucci wisse bereits über diese Entscheidung Bescheid und habe die Villa schon verlassen müssen.

Doch nicht nur beim Sender, auch bei den meisten anderen Kandidaten hatte sich Bucci mit seiner Aktion ins Aus geschossen. "Ich finde, das gehört sich nicht, das ist einfach unangebracht. Das ist respektloses Verhalten", hatte Kandidat Léon seinem Unmut Luft gemacht. Und auch Mark und Jendrik stimmten ihm zu, dass doch einfach alles nur ein Spiel sei und Buccis Verhalten so nicht ginge.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe" immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+

