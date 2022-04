Cheyenne Ochsenknecht (21) hat wohl genaue Vorstellungen, was die Zeugung von ihrem zweiten Baby angeht. Die Influencerin wurde im März vergangenen Jahres zum ersten Mal Mama: Seitdem stellt Töchterchen Mavie das Leben von der Blondine und ihrem Verlobten Nino Sifkovits komplett auf den Kopf. Das Paar wünscht sich langfristig noch ein Geschwisterchen für Mavie – Cheyenne hat auch schon eine Idee, wann ihr zweiter Nachwuchs gezeugt werden soll!

In der Final-Folge von Diese Ochsenknechts kam die Hochzeits- und Familienplanung von Cheyenne und Nino zur Sprache. Das Model möchte erst im kommenden Jahr heiraten – das ist seinem Verlobten aber wohl zu spät, da seine Zukünftige ja wahrscheinlich erst nach der Hochzeit wieder schwanger werden wird. "Ich will nur nicht, dass Mavie vier Jahre Abstand hat zu ihrem Geschwisterchen", kritisierte er. Cheyenne hat aber wohl ihren eigenen Plan: "In der Hochzeitsnacht, haben wir gesagt, werde ich schwanger", kündigte sie schmunzelnd an.

Ihre Mutter Natascha Ochsenknecht (57) konnte sich einen liebevollen Mini-Seitenhieb daraufhin nicht verkneifen. "Dann müssen wir jetzt die Hochzeit auch noch nach deinem Zyklus ausrichten, oder was?", scherzte die Modedesignerin.

"Diese Ochsenknechts" – sechs Episoden ab 21. Februar um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf.

Anzeige

Instagram / ninoclaus Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihre Tochter Mavie im März 2021

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de