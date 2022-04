Sängerin Rihanna (34) und ihr Partner, der Rapper A$AP Rocky (33), sind aktuell in freudiger Erwartung: In wenigen Wochen werden die beiden zum ersten Mal Eltern. Seit der Schwangerschaftsverkündung zeigt das Paar sich nur zu gern in der Öffentlichkeit – und vor allem die Musikerin setzte dabei in der Vergangenheit ihren Babybauch sexy in Szene. Dieses Mal entschied sie sich aber für einen entspannteren Look: Bei einem Date erschien RiRi in einem legeren T-Shirt-Look!

Paparazzi erwischten die werdenden Eltern am Freitag in West Hollywood. Zusammen verbrachten die zwei eine relaxte Date-Night mit Freunden und ließen es sich im Szenerestaurant Craig's gut gehen. Vor allem die 34-Jährige ging es an diesem Abend entspannt an. Statt auf ein sexy Outfit setzte die "Umbrella"-Interpretin auf eine bequeme Jeans, ein Oversize-T-Shirt und eine lässige Jacke. Ihr Freund Rakim, wie A$AP Rocky mit bürgerlichem Namen heißt, war ebenfalls ziemlich locker gekleidet unterwegs.

Zurzeit läuft es bei dem Power-Couple wie am Schnürchen. Auf eine baldige Verlobung warten Fans derweil sehnsüchtig. Ein Insider hatte aber erst kürzlich gegenüber Daily Mail klargestellt, dass es noch nicht so weit sei. "Es gibt noch keine Pläne, wann die Hochzeit stattfinden wird, aber es wird nicht vor der Geburt des Babys sein", hatte der Informant berichtet.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

twoeyephotos/MEGA Rihanna im April 2022 in West Hollywood

