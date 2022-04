Verlässt die Beckham-Familie ihre Heimat für immer? Am vergangenen Donnerstag wurde in das Londoner Anwesen der Beckhams eingebrochen. Ein Dieb stieg durch eines der oberen Schlafzimmerfenster ein und erbeutete Designer- und Elektroartikel im Wert von mehreren Tausend Pfund. Besonders dramatisch: Zum Zeitpunkt des Einbruchs befanden sich Victoria Beckham (47), ihr Mann David Beckham (46) und die gemeinsame Tochter Harper Seven Beckham (10) im Haus. Jetzt überlegen sie sogar, London für immer den Rücken zu kehren.

Wie ein Vertrauter dem OK! Magazin verriet, sollen der ehemalige Nationalspieler und die Modedesignerin überlegen, ihr Haus in London aufzugeben und schon bald in die USA zu ziehen. "Es gab eine Reihe von Einbrüchen in ihrer Straße. Viele Stars wohnen dort, also ist es definitiv ein Ziel", so die Quelle. "Sie sind sehr aufgeregt. Sie haben bereits Sicherheitsvorkehrungen getroffen, aber werden diese auf jeden Fall aufstocken."

Besonders besorgt seien sie wegen der bevorstehenden Hochzeit ihres Sohns Brooklyn Beckham (23) mit der Milliardärstochter Nicola Peltz (27). Denn aufgrund der Veranstaltung werden sie einige Zeit in Amerika sein, weswegen niemand das Haus hüten würde. "Es hat wirklich eine schwarze Wolke über die Hochzeit gelegt. Sie sind wirklich verzweifelt und sehr besorgt, dass sie als Familie wieder zur Zielscheibe werden könnten", führte die Quelle die Sorgen der Beckhams weiter aus.

Getty Images David Beckham, ehemaliger Fußballspieler

Instagram / davidbeckham David und Victoria Beckham mit ihren vier Kindern an Ostern 2021

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2021 in New York

