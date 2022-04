Es war das Ereignis auf der diesjährigen Oscar-Verleihung! Weil sich Laudator Chris Rock (57) über den Gesundheitszustand von Jada Pinkett-Smith (50) lustig gemacht hatte, verpasste Will Smith (53) dem Comedian vor laufender Kamera eine ordentliche Backpfeife. Dabei wurde das glamouröse Event fast von dem Ausraster des frischgebackenen Oscargewinners überschattet. Doch die Show musste weitergehen! Oscar-Produzent Will Packer verriet nun, dass ausgerechnet Chris Rock den Rest des Abends gerettet habe.

"Nur weil Chris den Moment mit so viel Anmut und Souveränität gemeistert hat, konnte die Show weitergehen", war sich Packer in einem Interview mit "Good Morning America" am Freitagmorgen sicher. Die Stimmung drohte nach der Ohrfeigen-Aktion des Schauspielers nämlich zu kippen. "Dass Chris so weitermachte, wie er es tat und die Kategorie [...] zu Ende moderierte, gab uns die Chance, die Show wie geplant fortzusetzen", erklärte der Produzent der Preisverleihung weiter.

Will Packer erzählte auch, dass die Behörden bereit gewesen wären, Will Smith nach dem Vorfall zu verhaften – Chris selbst habe die Polizei jedoch abgewiesen. "Die betroffene Person hat es abgelehnt, eine Anzeige zu erstatten", hatte ein Sprecher des Los Angeles Police Departments gegenüber der L.A. Times mitgeteilt.

Getty Images Will Smith (r) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Getty Images Chris Rock, Comedian

Getty Images Will Smith, Schauspieler

