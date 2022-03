Will Smith (53) sorgte bei den Oscars 2022 für großen Aufruhr! Der Laudator Chris Rock (57) erlaubte sich während seiner Rede einen Witz auf Kosten von Jada Pinkett Smith (50) – und das konnte deren Ehemann Will nicht auf sich sitzen lassen: Er verpasste dem Komiker auf der Bühne einen Schlag ins Gesicht. Kurz darauf bekam der Men in Black-Darsteller den Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" verliehen. Zahlreiche Fans kritisierten Wills Ausraster jetzt im Netz – und forderten Konsequenzen!

Auf Twitter wurde Wills aggressive Aufwallung heiß diskutiert. "Will Smith, dass du jemanden im Fernsehen schlägst, lässt dich ziemlich schlecht aussehen", "Er hat einen schlechten Witz über seine Frau gemacht, aber Leute zu schlagen, ist nicht der richtige Weg, um dieses Problem zu lösen" oder auch "Nehmt ihm seinen Oscar wieder ab!", schrieben beispielsweise drei aufgebrachte Nutzer auf der Nachrichtenplattform. "Ich hoffe, dass es ernsthafte Konsequenzen für dieses Verhalten gibt", forderte ein weiterer User.

Ob Wills Ausraster aber letztendlich tatsächlich Konsequenzen nach sich ziehen wird, ist bislang noch unklar. Die Promiflash-Leser sind diesbezüglich auch ziemlich zwiegespalten: In einer aktuellen Umfrage (Stand: 28. März, 09:05 Uhr) vermuten 3.283 von insgesamt 6.091 Teilnehmern, dass die Aktion keine Folgen haben wird – das entspricht 53,9 Prozent aller Stimmen. 2.808 Leser – also 46,1 Prozent – gehen hingegen davon aus, dass Will noch Konsequenzen befürchten muss.

Getty Images Will Smith im März 2022 in Beverly Hills

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett Smith bei den Oscars 2022

Getty Images Will Smith bei den Oscars 2022 in Hollywood

