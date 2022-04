Er will sich wohl Hilfe holen! Seit einigen Monaten liefern sich Kim Kardashian (41) und Kanye West (44) eine erbitterte Schlammschlacht nach ihrer Trennung. Der Rapper schoss dabei in den vergangenen Wochen vor allem immer wieder gegen den neuen Freund seiner Ex, Pete Davidson (28). Doch anscheinend sieht der vierfache Vater sein Fehlverhalten so langsam ein: Kanye will sich wohl in Therapie begeben.

Das berichtet nun zumindest ein Insider gegenüber Page Six. Demnach zeigt der 44-Jährige allmählich Reue. "Zum Wohle der Kinder hat Kanye Kim gesagt, dass er keine öffentlichen Auftritte oder aufrührerische Äußerungen in den sozialen Medien machen wird – und dass er irgendwo hingehen wird, um sich zu erholen", erklärt die Quelle dem Onlineportal.

Ob sich Kanye jetzt wirklich in eine Behandlungseinrichtung begibt, ist noch unklar. Ein Sprecher des US-Rappers betont derweil Gegenteiliges: "Zu diesem Zeitpunkt hat sich Ye zu einer gesunden Co-Elternschaftsbeziehung mit Kim verpflichtet und ist dabei, sich auf die Erziehung ihrer gemeinsamen Kinder zu konzentrieren."

Michael Reaves/Getty Images Kanye West im März 2022

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

