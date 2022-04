Sind sie etwa wirklich getrennt? Katie Price (43) und Carl Woods planten zuletzt eigentlich ihre Hochzeit und gemeinsamen Nachwuchs. Doch zuletzt verdichteten sich die Zeichen, dass es bei den beiden kriselt: Das Ex-Playmate war ohne Ring zu sehen und der einstige Love Island-Kandidat löschte im Netz Bilder von sich und seiner Verlobten. Nun postete die Britin ein Video, das für Gesprächsstoff sorgt: Verpasst sie Carl darin etwa einen deutlichen Seitenhieb?

Auf OnlyFans teilte Katie nämlich ein heißes Video, in dem sie im Fishnet-Outfit und weißem BH zu einem Song tanzt – doch vielen Zuschauern fiel vor allem der Text des Tracks auf. "Du willst also Schluss machen, weil du ein bisschen Raum brauchst, du denkst, du wärst leidenschaftlich, dabei tust du mir nur leid", heißt es darin. Meint Katie mit diesen Zeilen etwa ihren Carl? "Es hat nur eine Sekunde gedauert, dich zu vergessen", heißt es in dem Lied weiter.

Zu einem möglichen Liebes-Aus haben sich bisher weder die 43-Jährige noch ihr Verlobter geäußert. Anfang März hatte Katie noch wegen ihrer nunmehr 14. Brust-OP für Schlagzeilen gesorgt. Auf den Fotos nach dem Eingriff posierte sie damals noch wie frisch verliebt mit ihrem Carl.

Getty Images Katie Price im Februar 2022

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods

Instagram / carljwoods Carl Woods im Januar 2022

