Katie Price (43) hat sich erneut unters Messer gelegt. Erst im Dezember des vergangenen Jahres unterzog sich das Model einem umfangreichen OP-Marathon. Dabei ließ sich der Reality-TV-Star unter anderem Fett absaugen und die Brüste straffen. Doch mit dem Ergebnis ihrer Brust-OP war die fünffache Mutter offenbar noch nicht zufrieden: Katie ließ sich ihre Oberweite erneut vergrößern und präsentierte das Ergebnis nun im Thailand-Urlaub.

Auf Bildern, die The Sun vorliegen, zeigte die 43-Jährige, was sie hat. Insgesamt 14 Mal legte sich die TV-Bekanntheit für die perfekten Brüste bereits unters Messer. Das Ergebnis ihrer jüngsten Operation scheint ihr jedenfalls zu gefallen – in einem orange gemusterten Bikini-Oberteil gewährte Katie der Öffentlichkeit voller Freude einen Blick auf ihr XXL-Dekolleté. Und das scheint nun größer zu sein als je zuvor.

Doch nicht nur an ihren Brüsten lässt die ehemalige Celebrity Big Brother-Teilnehmerin immer wieder herumdoktern. Auch das Gesicht der Britin wird regelmäßig beim Beauty-Doc überarbeitet. Vergangenen Monat unterzog sich der TV-Star einem Augen- und Augenbrauenlifting in Belgien.

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods

YouTube / Katie Price Katie Price im Krankenhaus, August 2020

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

