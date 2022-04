Die Kardashian-Jenner-Familie gibt häufig Einblicke in ihr Privatleben. Seitdem fast alle Mitglieder der Familie inzwischen eigenen Nachwuchs haben, sieht man auch die Sprösslinge der Großfamilie immer wieder auf den Social-Media-Profilen von Kim (41), Kourtney (42), Kylie (24) und Co. Auch Khloé (37) hat nun für niedlichen Nachschub gesorgt – ihr Töchterchen True (3) und ihre Nichte Dream (5) haben eine ausgiebige Tanzperformance hingelegt.

In ihrer Instagram-Story teilte Khloé jetzt einige niedliche Sequenzen davon, wie True gemeinsam mit Dream das Tanzbein schwingt. Die kleine Dream ist die Tochter von Khloés Bruder Rob (35), der sich das Sorgerecht mit seiner Ex Blac Chyna (33) teilt. Zusammen hatten die beiden Cousinen sichtlich Spaß: Hand in Hand springen die zwei minutenlang zu lauter Musik herum und stellen dabei ihr Talent unter Beweis – unter anderem im Takt zu dem Song "Barbie Girl".

Die Kardashian-Fans sind auf jeden Fall total begeistert von den Kids der Realitystars. Mit Kommentaren wie "Wow, sie sind wirklich zu kleinen Schönheiten herangewachsen" oder "Die Süßesten überhaupt" freuen sich die User unter den Einblicken der Mini-Kardashians. Auch in der neuen Reality-Serie "The Kardashians", die im April anlaufen wird, werden die Kids zu sehen sein.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Dream Renee Kardashian mit ihrer Cousine True Thompson

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Töchterchen True im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / kimkardashian Dream Kardashian, Stormi Webster, Chicago West und True Thompson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de