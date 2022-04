So hatte sich Anne Wünsche (30) die Bekanntgabe des Namens ihres Sohnes eigentlich nicht vorgestellt. Vergangenes Jahr verkündete die TV-Persönlichkeit, dass sie zum dritten Mal schwanger sei. Gemeinsam mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33) darf sie sich auf einen Sohn freuen. Auch wie der Kleine heißen soll, verriet die Berlinerin bereits: Doch nun gestand Anne, dass sie den Namen ihres Kindes eigentlich noch etwas geheim halten wollte.

Auf ihrem Instagram-Account veranstaltete die 30-Jährige nun eine kleine Fragerunde mit ihrer Community. In diesem Zuge wollte ein neugieriger Abonnent dann wissen, wie Annes Liebster darauf reagiert habe, dass sie den Namen aus Versehen verraten hatte. "Tatsächlich war das überhaupt nicht geplant und kam so aus der Emotion heraus", begann die Influencerin zu berichten. Eigentlich wollte sie die große Bombe erst viel später platzen lassen. Dafür hätte Anne auch einen guten Grund gehabt. Die werdenden Eltern hätten sich nämlich gesorgt, dass es nicht bei diesem Namen bleibt und sie ihr Baby noch einmal umbenennen. Dennoch sei Karim nicht wütend auf sie gewesen.

Vor einigen Wochen war der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin der Name ihres Sohnes im Eifer des Gefechts herausgerutscht, als sie ihrer Community ein Update gegeben hatte. In der Wohnung der baldigen Dreifachmutter hatte es nämlich in der Nacht angefangen zu brennen. "Ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh, dass Sávio noch im Bauch ist", versicherte die Schwangere seinerzeit aufgelöst.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in der 20. Schwangerschaftswoche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2022

